Giornata di visite mediche oggi per il Piacenza Calcio in vista della nuova stagione di Serie D che vedrà il suo primo atto ufficiale nella prima settimana di agosto, quando sarà delineata con la composizione dei nove gironi. Biancorossi che, in attesa di conoscere le grandi rivali per la corsa alla Serie C (l'auspicio generale è quello di evitare l'agguerritissima Pistoiese), vedono già predisposto il piano dei test amichevoli.

In calendario c'è anche un test di prestigio con l'Inter Under 20, frutto dei buoni uffici della prestigiosa new entry nella dirigenza biancorossa, quell'Ernesto Paolillo oggi consigliere di amministrazione del Piace e in passato amministratore delegato del club nerazzurro. Impossibile trovare incastri che consentissero lo scontro com la prima squadra di Cristian Chivu che, come ogni big mondiale, vivrà un'estate di impegni e viaggi inconciliabili con amichevoli fuori programma. La squadra di Franzini se la vedrà allora con i ragazzi di Emiliano Bigica domenica 2 agosto al Garilli, con calcio d'inizio alle 18. 

Sezione: Giovanili / Data: Mer 22 luglio 2026 alle 16:50 / Fonte: Libertà
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.