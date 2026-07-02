Il Monza ha ufficializzato da pochi giorni Ivan Juric e adesso pensa a operare sul mercato perché il primo scoglio nel ritorno in massima serie non sarà assolutamente da sottovalutare. La truppa brianzola, infatti, si prepara ad affrontare l'Inter di Chivu. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, nel frattempo Caleb Okoli, difensore classe 2001 del Leicester City, è un'idea dei biancorossi. Il centrale difensivo ha già giocato in Italia con Spal, Cremonese, Atalanta e Frosinone, totalizzando 101 presenze.