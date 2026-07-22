Fino a poche settimane fa il nome di Cristian Romero accostato all’Inter sembrava una pista difficilmente percorribile, soprattutto per i costi dell’operazione, l’età del difensore argentino e l’elevato stipendio percepito al Tottenham. Nelle ultime ore, però, stanno aumentando le conferme sull’interesse concreto dei nerazzurri.

Incontro in vista con l’agente

Secondo quanto riportato dal Messaggero, l’Inter sarebbe pronta a muoversi in maniera più decisa: "Il difensore argentino Romero lascerà il Tottenham, l'Inter incontrerà presto l'agente del giocatore per cercare di affondare il colpo. Anche il Barcellona è interessato all'ex Atalanta. Ausilio e Marotta sono a lavoro per portare il vice campione del mondo a Milano".

La concorrenza del Barcellona rappresenta dunque un ostacolo importante, ma il possibile incontro con l’entourage del giocatore potrebbe chiarire margini e condizioni dell’operazione. Romero, già protagonista in Serie A con l’Atalanta, rappresenterebbe un rinforzo di esperienza e qualità immediata per il reparto difensivo nerazzurro.