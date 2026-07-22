Il futuro all'Inter di Andy Diouf sembra legato oggi alla possibilità che il giocatore accetti la definitiva trasformazione in esterno destro. Secondo Tuttosport, infatti, "Chivu sta facendo e farà di tutto per convincere e indottrinare il giocatore perché reputa che davvero il francese possa fare la differenza sulla a piede invertito là sulla fascia. Stando a sentire Diouf però, l’ex Lens non sembra ancora convintissimo del ruolo, nonostante sappia perfettamente che tra i centrocampisti non ci sarebbe posto per lui, vista anche l’abbondanza del reparto".

"Da una parte - si legge ancora - il tecnico interista sta facendo di necessità virtù, dall’altra il transalpino, che finirebbe tra i cedibili qualora non accettasse sostanzialmente il suo spostamento sulla corsia destra, dovrà impegnarsi comunque per diventare forse un tipo di calciatore che nemmeno lui stesso avrebbe mai immagino".