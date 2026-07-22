Molti dei nomi che stanno circolando attorno al mercato dell'Inter riguardano giocatori che hanno disputato il Mondiale appena concluso. Lo fa notare oggi La Repubblica, che sottolinea come in realtà ci siano diverse squadre italiane che sembrano aver subito il "fascino" della Coppa, vedi la Roma impegnata a non farsi sfuggire Summerville

"In questi giorni l’Inter vuole affondare il colpo Spence, terzino destro inglese del Tottenham, che chiede 40 milioni. L’alternativa a buon mercato veste la maglia dell’Algeria: Belghali, esterno del Verona andato in gol contro l’Austria ai gironi, costa meno della metà di Spence. L’Inghilterra, semifinalista del torneo, ha stregato i nerazzurri pure con il centrale Stones, svincolato. Per lo stesso ruolo, l’Inter è in contatto anche con Romero del Tottenham, l’argentino sconfitto in finale".

Sezione: Rassegna / Data: Mer 22 luglio 2026 alle 10:34
Autore: Antonio Di Chiara
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