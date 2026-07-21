"Sul fondo delle iscrizioni, permangono ipotesi, talvolta suggestioni, che, prive di base probatoria (...), non hanno consentito neppure di elaborare compiute incolpazioni preliminari" e di "svolgere utilmente investigazioni di ogni genere". Questo è quanto si legge nel decreto con cui la Procura di Milano ha archiviato la posizione dell'Inter, iscritta nel registo degli indagati nell'ambito dell'inchiesta arbitrale per la legge sulla responsabilità degli enti. Nel dettaglio, riporta la Gazzetta dello Sport, la Procura sostiene: "La base probatoria di tale ipotesi è costituita dall'esistenza di ottimi rapporti tra Gabriele Gravina e Gianluca Rocchi da in lato e dall'esistenza di un indubbio peso politico nella Lega da parte del Fc Internazionale, nella persona di Beppe Marotta, a sua volta legato da buoni rapporti personali con Gravina. Si tratta di una base probatoria inidonea a provare l'ipotesi di frode sportiva specifica, che richiede un principio di prova, anche indiziario, di una promessa di utilità, posta in essere da Gravina in accordo con Marotta verso Rocchi, perché costui accettasse interferenze volte a turbare la regolarità della gara".

Nell'atto si sottolinea, pure, come l'assenza di elementi di prova porti a degradare "al rango della mera illazione" l'ipotesi di frode sportiva contestata a Gianluca Rocchi, l'ex designatore di cui, per tale reato, è stata chiesta l'archiviazione. Qui "oltre al vuoto probatorio si aggiunge una contraddizione di ordine logico: ritenuta l’esistenza di ottimi rapporto personali ed istituzionali tra Gravina e Rocchi appare estremamente arduo che il primo possa concutere il secondo". Non è stato trovato nessun elemento di rilievo penale e dunque è stata richiesta l’archiviazione.