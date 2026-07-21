Il pomo della discordia principe della stagione 2024-2025, quella dello Scudetto perso nella volata col Napoli, è stato indubbiamente quell'Inter-Roma a San Siro coi nerazzurri sconfitti in casa ma ai quali fu negato un rigore solare per fallo di Evan N'Dicka su Yann Bisseck. C'è anche questo episodio nelle pagine del decreto di archiviazione della Procura di Milano per l'inchiesta arbitri: il giorno dopo Rocchi parla con Riccardo Pinzani della vicenda, facendo riferimento al programma 'Open VAR', dove l'immagine dell'episodio in questione non è stato mandato in onda. Ed è in quest'ambito che si inserisce l'intercettazione già emersa di una conversazione tra Beppe Marotta e Giancarlo Viglione, l'avvocato della FIGC.

"Mi hanno chiamato dall'Inter". Ma non c'è intercettazione

Dice Pinzani: "Guarda so che ne Beppe Marotta ne stava parlando con Viglione". L'Inter voleva che l'episodio fosse mostrato ma i diritti sulle voci degli arbitri trasmesse in tv appartengono alla FIGC. Rocchi risponde a Pinzani anche sul tema: "Mi hanno chiamato (facendo riferimento al club nerazzurro), so già tutto. Gli ho mandato la clip, l'immagine ce l'hanno. Ma potrò decidere io cosa mandare su una corsa scudetto, no?". E Pinzani conferma. "Gli ho detto che gli episodi li decide Rocchi, non la conduttrice...". I procuratori sottolineano che la chiamata evocata da Rocchi ("mi hanno chiamato") "non è stata intercettata e ciò fa ritenere l'utilizzo di canali di comunicazione o di numeri non intercettati".