Sono giorni di riflessione in casa Inter, con la dirigenza nerazzurra impegnata a individuare il profilo giusto per rinforzare la fascia destra. Secondo quanto riportato da Sky Sport, nella lista resta Djed Spence del Tottenham, uno dei nomi seguiti con maggiore attenzione nelle ultime settimane. L’inglese, però, non rappresenta l’unica soluzione valutata dal club.

Vanderson e Reid tra le alternative

Tra i profili monitorati ci sono infatti anche Vanderson del Monaco e Givairo Read del Feyenoord. Tre giocatori con caratteristiche e valutazioni differenti, sui quali l’Inter sta portando avanti le proprie considerazioni prima di decidere su quale pista affondare il colpo. Al momento il mercato nerazzurro vive dunque una fase di attesa. La dirigenza non ha ancora accelerato per nessuno degli obiettivi e continua a confrontarsi internamente per individuare la soluzione migliore per la fascia destra.