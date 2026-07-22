Si è concluso un nuovo corso per direttori sportivi a Coverciano e la FIGC ha ufficializzato l’abilitazione di ben 264 nuovi professionisti. Nell’elenco pubblicato dalla Federazione compaiono numerosi nomi già conosciuti nel mondo del calcio italiano e internazionale.

Da Destro a Obiang: tanti ex calciatori abilitati

Tra i nuovi direttori sportivi figurano Pedro Obiang, Jovan Kirovski, Mattia Destro, Daniele Padelli, Nicolò Brighenti, Fausto Rossi, Birkir Bjarnason, Tomás Rincón, Andrea Rispoli ed Ernesto Torregrossa. Presente anche Vincenzo Grella, amministratore delegato e vicepresidente del Catania, che potrà ora svolgere ufficialmente il ruolo di direttore sportivo.

Il comunicato della FIGC

Nel documento pubblicato dalla Federazione si legge: "Il Settore Tecnico FIGC, visti gli esami sostenuti in data 20/07/2026, abilita all’iscrizione al ruolo di Direttore Sportivo, i Signori: Jovan Kirovski, Birkir Bjarnason, Mattia Destro, Tomas Rincon, Andrea Rispoli, Ernesto Torregrossa, Daniele Padelli, Nicolò Brighenti, Fausto Rossi, Pedro Obiang...".

Tra i profili più conosciuti c’è Kirovski, vincitore della Champions League con il Borussia Dortmund e oggi sport development director del Milan. Spiccano anche Bjarnason, protagonista con l’Islanda tra Europeo e Mondiale, e Mattia Destro, ritiratosi nel 2025 dopo una lunga carriera in Serie A.