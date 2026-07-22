Non si ferma il lavoro dell'Inter per provare ad avvicinarsi a Cristian Romero. L'argentino, nome di alto profilo, in uscita dal Tottenham, piace parecchio alla dirigenza nerazzurra. Secondo quanto riporta Tyc Sports "l'Inter è attualmente in vantaggio sul Barcellona nelle trattative. I milanesi stanno già lavorando a un possibile accordo e si prevede che riprenderanno i colloqui con il suo agente nelle prossime ore".

Come però spiega Tyc Sports, il Barcellona è ancora in agguato: "In Italia c'è ottimismo per l'operazione, ma in Spagna si profila la possibilità che il Barcellona possa presentare un'offerta in grado di cambiare tutto. Il difensore è il preferito della dirigenza di Joan Laporta e dell'allenatore Hansi Flick, persino rispetto ad Alessandro Bastoni".