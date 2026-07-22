Demetrio Albertini ha parlato ai microfoni de La Repubblica esprimendo il suo parere sulla possibilità di vedere Pep Guardiola come nuovo CT dell'Italia: "Se mi piacerebbe? Sui nomi non mi esprimo. Bisogna valutare la fattibilità della scelta. Si individui una persona capace e realmente disposta ad accettare l’incarico", il suo commento.

Poi Albertini ha parlato anche di un altro candidato CT, Roberto Mancini: "Ha lanciato tanti giovani? È stato bravissimo. Ma non può dipendere solo dalla sensibilità del tecnico che può scegliere fra pochissimi giocatori. I club italiani li cercano già pronti, spesso all’estero, mentre i nostri ragazzi si fermano alla Primavera. Fuoriclasse come Francesco Totti o Paolo Maldini emergerebbero anche oggi. Ma la fascia sotto si costruisce con un progetto. La Spagna non è soltanto Lamine Yamal".