E' iniziato da qualche minuto l'allenamento congiunto che l'Inter sta tenendo nel ritiro di Donaueschingen contro l’SV Aasen. Formazione iniziale ovviamente sperimentale con tanti giovani in campo: classico 3-5-2 con Di Gennaio in porta, Pavard, Asllani in difesa Bastoni; Luis Henrique largo a destra, Marello a sinistra, Frattesi, Zielinski e Akinsanmir a centrocampo; Mosconi e Topalovic in attacco. A fine sgambata parlerà Bisseck.

Sezione: News / Data: Mer 22 luglio 2026 alle 10:50
Domenico Fabbricini / Twitter: @Dfabbricini
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Domenico Fabbricini
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Domenico Fabbricini
E' giornalista pubblicista dal 2003, direttore editoriale e fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e continua a seguire nuovi progetti editoriali a tema sportivo.