E' iniziato da qualche minuto l'allenamento congiunto che l'Inter sta tenendo nel ritiro di Donaueschingen contro l’SV Aasen. Formazione iniziale ovviamente sperimentale con tanti giovani in campo: classico 3-5-2 con Di Gennaio in porta, Pavard, Asllani in difesa Bastoni; Luis Henrique largo a destra, Marello a sinistra, Frattesi, Zielinski e Akinsanmir a centrocampo; Mosconi e Topalovic in attacco. A fine sgambata parlerà Bisseck.