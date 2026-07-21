Cristian Romero guadagna sempre più posizioni per il posto di centrale difensivo dell'Inter. La conferma arriva da Sport Mediaset, secondo la quale l’argentino è il candidato numero uno per rinforzare la terza linea nerazzurra, al punto che, secondo Orazio Accomando, ci sono stati nuovi contatti tra Inter e Tottenham per sondare la disponibilità del giocatore reduce dalla finale dei Mondiali persa contro la Spagna. Il Tottenham aveva inizialmente stabilito una richiesta economica vicina ai 60 milioni di euro; la fragilità fisica mostrata dal giocatore nell'ultimo periodo potrebbe però spingere la dirigenza degli Spurs ad abbassare le pretese intorno ai 45-50 milioni.

Prende quota, comunque, l'ipotesi di una trattativa impostata sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. Una formula "alla Marotta" che permetterebbe all'Inter di rinforzare la difesa nell'immediato e posticipare l'investimento economico definitivo di un anno intero. I contatti proseguono sottotraccia: Romero rivuole la Serie A, l'Inter ha bisogno del suo nuovo leader difensivo.