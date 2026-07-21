La situazione riguardante Yanis Massolin, nonostante le svariate indiscrezioni di mercato, non è cambiata. Il francese infatti, in ritiro agli ordini di Chivu a Donaueschingen, vuole continuare a giocarsi le sue carte per un possibile futuro nerazzurro, motivo per cui, dopo l’esperienza in Germania, farà parte della spedizione interista anche ad Hong Kong e a Perth, in Australia. Solo successivamente verrà quindi deciso dove giocherà la prossima stagione.

In questi giorni Massolin, aiutato anche e soprattutto da Diouf nell’inserimento tra i nerazzurri, sta comunque ben figurando, tanto da essere stato pubblicamente lodato da Barella nell’intervista del sardo alla Gazzetta dello Sport. Nessuno inoltre, almeno per il momento e come constatato da FcInterNews, ha contattato l’agente del calciatore per prendere in prestito il centrocampista. Che possa piacere in Serie A al Monza e al Sassuolo è un discorso che ci può anche stare, ma visto che attualmente non esiste nulla di avanzata, ma nemmeno in un formale fase iniziale, associare ora Massolin a questi club è un lavoro ipotetico e non concreto.