Questa mattina allenamento congiunto in ritiro per l'Inter contro la squadra locale del posto, ecco le scelte di Chivu dal 1'. Spazio anche al calciomercato con le ultimissime su Romero. Il club nerazzurro ci sta seriamente provando per il centrale argentino in uscita dal Tottenham.

Il video
Sezione: Copertina / Data: Mer 22 luglio 2026 alle 12:10
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
vedi letture
Raffaele Caruso
autore
Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.