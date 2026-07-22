Torna anche per il 2026 il Festival dello Sport di Trento, organizzato da RCS, che avrà luogo dall'1 al 4 ottobre. Quest'oggi, a Milano, è avvenuta la presentazione della nuova edizione con relativi temi ed ospiti. Il leit motiv sarà quello degli 'Invincibili' come Federica Brignone, che è riuscita a conquistare due medaglie d’oro ai Giochi di Milano Cortina dopo il terribile infortunio subito nel 2025, o Armand Duplantis, il più grande astista di sempre.

Tra le stelle di quest'anno ci saranno anche Emerson Fittipaldi, due volte campione del mondo di Formula 1, e Nadia Comaneci, la più giovane ginnasta a vincere un’Olimpiade (14 anni a Montreal 1976), oltre a Casey Stoner, Lucas Pinheiro Braathen, Ian Thorpe, Tania Cagnotto e alle grandi medaglie dello sci. Inoltre, non mancheranno le leggende del calcio: da Gianni Rivera a Franck Ribery, da Adriano ad Alexandre Pato.