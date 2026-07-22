Nonostante le cronache di ieri raccontassero dell'Al-Hilal per motivi che non riguardano l'Inter, oggi su La Stampa il club saudita torna "protagonista" anche per quel che riguarda il possibile futuro di Alessandro Bastoni. I nerazzurri sono infatti alla ricerca di un difensore centrale e di un esterno destro, ma del club di via della Liberazione si parla anche per le possibili uscite. 

Secondo il quotidiano, infatti, "l'Inter attende il momento giusto per intavolare la doppia trattativa Romero-Spence col Tottenham. Simone Inzaghi, dopo l'irruzione per Summerville, non perde la speranza di vedere Bastoni all' Al-Hilal".

Sezione: Rassegna / Data: Mer 22 luglio 2026 alle 11:25
Autore: Antonio Di Chiara
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