Sarebbe vicina la firma dell'esterno sinistro Alessandro Milani dalla Lazio all'Inter. Il calciatore classe 2005 nell'ultima stagione ha giocato in prestito all'Avellino in serie B, limitando molto le sue presenze a causa di un lungo infortunio (solo 14 presenze totali). Ora secondo quanto riporta Gianluca di Marzio è vicino al trasferimento in nerazzurro a titolo definitivo: firmerà un triennale nelle prossime ore. Nell'accordo inserita una percentuale in favore dei biancocelesti sulla futura rivendita. L'italo-venezuelano dovrebbe poi essere girato in prestito dall'Inter per farlo crescere e maturare, o utilizzato in Under 23.

Sezione: Mercato / Data: Mer 22 luglio 2026 alle 12:37
Domenico Fabbricini / Twitter: @Dfabbricini
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Domenico Fabbricini
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Domenico Fabbricini
E' giornalista pubblicista dal 2003, direttore editoriale e fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e continua a seguire nuovi progetti editoriali a tema sportivo.