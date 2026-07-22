Sarebbe vicina la firma dell'esterno sinistro Alessandro Milani dalla Lazio all'Inter. Il calciatore classe 2005 nell'ultima stagione ha giocato in prestito all'Avellino in serie B, limitando molto le sue presenze a causa di un lungo infortunio (solo 14 presenze totali). Ora secondo quanto riporta Gianluca di Marzio è vicino al trasferimento in nerazzurro a titolo definitivo: firmerà un triennale nelle prossime ore. Nell'accordo inserita una percentuale in favore dei biancocelesti sulla futura rivendita. L'italo-venezuelano dovrebbe poi essere girato in prestito dall'Inter per farlo crescere e maturare, o utilizzato in Under 23.