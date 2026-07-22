Un mese esatto a Inter-Monza. La prima giornata della nuova Serie A per i nerazzurri è sempre più vicina, con l'esordio a San Siro dei campioni d'Italia in carica previsto per il 22 agosto alle 18.30. Sui propri canali social l'Inter ha pubblicato un breve video, unendo sia panoramiche dell'impianto che clip dei tifosi.

Proprio la gara prevista al 'Meazza' darà il via al campionato 2026/2027. Inoltre c'è un aspetto che sicuramente farà piacere ai tifosi nerazzurri: già nella stagione 2023/2024 Inter-Monza aprì la stagione di Lautaro Martinez e compagni. Proprio il 'Toro' segnò una doppietta nel 2-0 del 19 agosto 2023, in un'annata che si concluse con lo scudetto della seconda stella. Intanto, però, il gruppo di Cristian Chivu è impegnato in Germania per il ritiro prestagionale: domenica 26 luglio la prima amichevole contro il Karlsruher.