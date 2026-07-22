Rituale intervista ai microfoni di Inter TV per Yann Bisseck, che racconta al canale ufficiale nerazzurro come sta andando questo ritiro nella sua patria, la Germania: "Se mi sento a casa? Sempre la stessa domanda... No, casa mia è a cinque ore da qui. Però è un bel posto comunque, perfetto per prepararci ad una grande stagione. Stiamo bene qui, stiamo lavorando bene; oggi abbiamo fatto la prima partita e siamo carichi".

Che motivazioni avete per vincere ancora?

"Nel calcio si può sempre fare di più. Vogliamo ripetere il bis Scudetto-Coppa Italia, vogliamo vincere tutte le Coppe ma il calcio non è così semplice. Dobbiamo fare il massimo, se lavoriamo come stiamo facendo potremo fare una bella stagione". 

Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 22 luglio 2026 alle 15:16
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.