Rituale intervista ai microfoni di Inter TV per Yann Bisseck, che racconta al canale ufficiale nerazzurro come sta andando questo ritiro nella sua patria, la Germania: "Se mi sento a casa? Sempre la stessa domanda... No, casa mia è a cinque ore da qui. Però è un bel posto comunque, perfetto per prepararci ad una grande stagione. Stiamo bene qui, stiamo lavorando bene; oggi abbiamo fatto la prima partita e siamo carichi".

Che motivazioni avete per vincere ancora?

"Nel calcio si può sempre fare di più. Vogliamo ripetere il bis Scudetto-Coppa Italia, vogliamo vincere tutte le Coppe ma il calcio non è così semplice. Dobbiamo fare il massimo, se lavoriamo come stiamo facendo potremo fare una bella stagione".