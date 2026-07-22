Nella ricerca dell'erede di Denzel Dumfries, l'Inter sembra essersi un po' impantanata. Si fa fatica, come riporta oggi Tuttosport, a trovare un profilo che possa essere gradito sotto l'aspetto tecnico ed economico. Tutte le possibili operazioni, o quasi, hanno costi importanti e a questo sono legati i dubbi della dirigenza.

"In tal senso conviene fare un po’ di chiarezza - si legge sul quotidiano -: i dubbi su Spence sono legati ai costi altissimi dell’operazione, lo stesso vale per Givairo Read, mentre i vari Vanderson, Molina e Dodo non scaldano e lo stesso vale per Belghali, retrocesso con il Verona. Resterebbe Ivan Perisic il cui ritorno, visto l’andazzo che sta prendendo il casting, è sempre più probabile anche se l’argomento potrebbe diventare caldo soltanto dopo ferragosto nella speranza che da qui ad allora possano aprirsi delle opportunità a oggi inesplorabili (un nome che all’Inter mette d’accordo un po’ tutti è quello di Wesley, ma risulta difficile pensare che Gasperini voglia privarsene per la sua Roma)".