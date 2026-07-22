Anche Walter Sabatini, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, si è espresso sull'ipotesi Pep Guardiola nuovo CT dell'Italia: "Non c'è nessun motivo per non avere Guardiola. È un grande allenatore, ha fatto un calcio rivoluzionario. È un allenatore, all'Italia serve un CT, che è una cosa molto diversa. Deve avere altre preoccupazioni, deve fare il calcio in maniera diversa, controllare i giocatori ma non allenarli se non 2-3 volte al mese. Guardiola ha bisogno di allenare e il CT difficilmente allena".

Tra le ipotesi alternative c'è il nome di Andrea Pirlo: "Saprebbe come gestire la Nazionale, ne era il leader quando ha vinto nel 2006, conosce le dinamiche del gruppo nazionale, sarebbe in grado di fare questo mestiere, e anche bene. Ha la sensibilità e la storia che gli permettono di gestire lo spogliatoio".