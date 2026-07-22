"Il calcio italiano in finale ha portato due giocatori, Lautaro e Nico Paz, che però ha giocato pochissimo. Insomma, un bilancio disastroso. Se non fosse per il gol decisivo dell'interista in semifinale. Non una grande "patente" alla luce dell'assenza della Nazionale". Inizia con questa amara riflessione, l'intervista di oggi a Massimo Mauro sulla Gazzetta dello Sport.

Cosa indica questo dato?

"Che le società sono in difficoltà. Al contrario del passato, per esempio, l'Inter è più attendista o possiamo dire "in ritardo": ciò che serve non lo ha preso, tra il sostituto di Dumfries e almeno un difensore. È in affanno. Le star del Mondiale non sono alla portata dei club italiani, che stanno facendo fatica anche con le seconde linee, mentre tutti gli allenatori desidererebbero già un gruppo quasi al completo".

In tutto questo, manca soltanto un mese alla Serie A.

"Juve, Inter e Roma devono darsi una mossa. Senza infortuni, il Napoli ha un organico meraviglioso. E vedo molto bene il Como".