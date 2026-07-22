Si è chiuso con una scorpacciata di reti l'allenamento congiunto effettuato questa mattina dall'Inter contro la formazione amatoriale tedesca dell'Aasen. La sfida si è chiusa col punteggio di 16-0, con un Pio Esposito sugli scudi: l'attaccante ha realizzato infatti una cinquina giocando solo nel secondo tempo. Bene anche Luka Topalovic, autore di una tripletta e al quale sono una traversa ha negato il poker; Andy Diouf, Jamal Iddrissou e Davide Frattesi hanno messo a segno una doppietta ciascuno, col francese che ha fatto vedere alcuni strappi importanti. Completa il tabellino le reti di Federico Dimarco e Mattia Mosconi.
Risposte nel compesso positive per Cristian Chivu dopo i primi giorni di questo lavoro: nel primo tempo si è schierato col classico 3-5-2 con Kristjan Asllani al centro della difesa completata da Benjamin Pavard e Alessandro Bastoni e Piotr Zielinski in cabina di regia, accompagnato da Davide Frattesi e Ebenezer Akinsanmiro. Mattia Marello sulla fascia sinistra (sostituito da Matteo Lavelli), Mattia Mosconi e Luka Topalovic in attacco i giovani schierati dall'inizio. Poi tante rotazioni, che però non hanno visto protagonisti Ivan Provedel e Yanis Massolin.
The Nerazzurri kick off pre-season with a 16-0 win over SV Aasen in their first friendly of the season ✅— Inter ⭐⭐ (@Inter_en) July 22, 2026
Frattesi (1', 11')
Topalović (15', 20', 38')
Mosconi (43')
Diouf (48', 64')
Esposito (52', 67', 82', 87', 89')
Iddrissou (60', 75')
… pic.twitter.com/y1GG47ih00
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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