Si è chiuso con una scorpacciata di reti l'allenamento congiunto effettuato questa mattina dall'Inter contro la formazione amatoriale tedesca dell'Aasen. La sfida si è chiusa col punteggio di 16-0, con un Pio Esposito sugli scudi: l'attaccante ha realizzato infatti una cinquina giocando solo nel secondo tempo. Bene anche Luka Topalovic, autore di una tripletta e al quale sono una traversa ha negato il poker; Andy Diouf, Jamal Iddrissou e Davide Frattesi hanno messo a segno una doppietta ciascuno, col francese che ha fatto vedere alcuni strappi importanti. Completa il tabellino le reti di Federico Dimarco e Mattia Mosconi.

Risposte nel compesso positive per Cristian Chivu dopo i primi giorni di questo lavoro: nel primo tempo si è schierato col classico 3-5-2 con Kristjan Asllani al centro della difesa completata da Benjamin Pavard e Alessandro Bastoni e Piotr Zielinski in cabina di regia, accompagnato da Davide Frattesi e Ebenezer Akinsanmiro. Mattia Marello sulla fascia sinistra (sostituito da Matteo Lavelli), Mattia Mosconi e Luka Topalovic in attacco i giovani schierati dall'inizio. Poi tante rotazioni, che però non hanno visto protagonisti Ivan Provedel e Yanis Massolin.