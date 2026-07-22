Non è una vera e propria amichevole, quella ci sarà domenica contro il Karlsruhe, ma già questa mattina i giocatori dell'Inter avranno modo di giocare una partita contro un primo avversario. Si tratta della formazione locale dell’SV Aasen 1928 a Donaueschingen.

"Dopo una decina di giorni di lavoro - si legge sul Corriere dello Sport - Chivu potrà verificare le condizioni del gruppo in un test a porte chiuse contro la squadra locale. Probabile che anche i giocatori abbiano voglia di “sfogarsi” in una partita, seppure dal significato relativo. In aggiunta, il tecnico ha concesso il pomeriggio libero alla truppa. Tra i nerazzurri sotto osservazione ci sarà senz’altro Diouf, che, in attesa di Spence (o di chi per lui...) dovrebbe essere impiegato come esterno destro. Chivu ha ammesso di voler insistere nel percorso che lo porterà al cambio di ruolo".