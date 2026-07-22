Riprendendo le parole di Fabrizio Romano sulla volontà espressa da Cristian Romero di lasciare il Tottenham, il quotidiano Sport rilancia l'ambizione del Barcellona di arrivare all'ex difensore di Atalanta e Genoa inseguito anche dall'Inter. Lui e Aymeric Laporte rappresentano i principali obiettivi, ed entrambi si sarebbero già detti molto desiderosi di vestire la maglia blaugrana. Per concretizzare l'affare sarebbe comunque necessario cedere alcuni difensori. Il Cuti è molto apprezzato dal direttore sportivo del Barça Deco e da Hansi Flick, che alla fine lo ha preferito ad Alessandro Bastoni. Ci sono stati dei primi colloqui a Londra con i suoi agenti, ma la trattativa si è arenata poiché il Barça ha dato priorità al rafforzamento del reparto offensivo, avendo già ingaggiato Anthony Gordon e Karim Adeyemi per le fasce.

Il Cuti pronto ad accettare anche un prestito

Il Tottenham sarebbe interessato, ma chiede circa 50 milioni di euro, e sembra improbabile che il club catalano accetti tali condizioni senza cedere un difensore. La rosa ora conta cinque difensori centrali dopo il rinnovo di Andreas Christensen, ma tutto può succedere. Romero sarebbe disposto a forzare le trattative con un prestito con obbligo di riscatto, un'opzione che potrebbe essere presa in considerazione. Questa è la strada che l'Inter sta cercando di percorrere, essendo anch'essa molto interessata al giocatore. Rimane da capire chi potrebbe essere il sacrificato in casa Culé, considerato che Eric Garcia sarà impegnato maggiormente come terzino, Gerard Martin conta sulla fiducia di Flick e Ronald Araujo ha di recente rinnovato.