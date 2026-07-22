Dopo essersi svincolato dall'Inter, il futuro di Matteo Darmian potrebbe essere ancora in Italia, ancora in serie A. Il difensore classe 1989 ha infatti espresso il desiderio di restare nella massima serie e secondo le ultime riportate da Sky Sport, il Torino ci starebbe facendo un pensiero. Per lui sarebbe un ritorno in granata dopo 11 anni: arrivò infatti in granata nel 2011 dal Palermo diventando presto un punto di riferimento, al punto che nel 2015 arrivò la chiamata del Manchester United di Van Gaal. Successivamente la breve parentesi al Parma e poi la storia è proseguita come tutti sappiamo con l'Inter.