Salutato Hernani, passato ufficialmente al Palermo, il Monza è in cerca di rinforzi in vista della prossima stagione in Serie A. La squadra di Ivan Juric, prima avversaria in campionato dell'Inter, per la difesa valuta tanti nomi di esperienza, da Victor Nelsson e Nicolas Valentini, reduci dalla stagione a Verona, fino a Francesco Acerbi, svincolato dopo le ultime stagioni vissute con la maglia dell'Inter. E un altro ex Inter, ma stavolta sul fronte delle giovani leve, è finito nel mirino dei brianzoli: si tratta di Simone Cinquegrano, esterno italo-argentino di gran fisico che può agire anche da terzo in difesa, visto con l'Inter Under 23 nell'ultima annata ma di proprietà del Sassuolo.