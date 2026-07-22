Yanis Massolin non ha preso parte all'allenamento congiunto effettuato questa mattina dall'Inter contro la squadra amatoriale tedesca dell'Aasen. Il centrocampista ex Modena è stato fuori a causa di un leggero affaticamento muscolare, comunque assolutamente nulla di preoccupante. Out anche il portiere Ivan Provedel, ma la sua assenza è stata decisa solo a titolo precauzionale.

Simone Togna