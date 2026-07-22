Yanis Massolin non ha preso parte all'allenamento congiunto effettuato questa mattina dall'Inter contro la squadra amatoriale tedesca dell'Aasen. Il centrocampista ex Modena è stato fuori a causa di un leggero affaticamento muscolare, comunque assolutamente nulla di preoccupante. Out anche il portiere Ivan Provedel, ma la sua assenza è stata decisa solo a titolo precauzionale.

Simone Togna

Sezione: Focus / Data: Mer 22 luglio 2026 alle 14:13
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.