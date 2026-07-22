Per i tifosi australiani di Inter e Juventus ci sarà la possibilità di assistere dal vivo ad un allenamento aperto delle due squadre in vista dell'amichevole che vedrà di fronte le due squadre a Perth sabato 8 agosto. L'appuntamento, si legge sul sito dell'Optus Stadium, impianto che ospiterà l'incontro, è per il giorno prima, venerdì 7 agosto; la Juve si allenerà alle 18.30 locali (le 12.30 italiane), da definire invece l'orario della seduta dei nerazzurri.