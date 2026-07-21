Lautaro, Barella e Bastoni. Se pensi all'Inter e all'interismo i primi nomi che ti vengono in mente sono loro tre. Lautaro ha rotto il silenzio dopo la finale mondiale, Barella ha rilasciato una bellissima intervista a La Gazzetta dello Sport, mentre fanno "discutere" le parole dell'agente di Bastoni. Diteci la vostra nei commenti. 

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Sezione: Copertina / Data: Mar 21 luglio 2026 alle 12:00
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.