La Gazzetta dello Sport propone oggi una pagina con tutti gli interrogativi riguardanti il mercato delle formazioni itaiane di vertice. Tra cui, ovviamente, l'Inter, a cui viene "imputato" un certo ritardo nelle operazioni, pur restando dell'idea che ci sia ancora un certo vantaggio sulla concorrenza.

"La partenza di Dumfries non è sufficiente per mettere in discussione il vantaggio dell'Inter sulla concorrenza", si legge sulla rosea, dove si sottolinea anche che l'olandese è stato fermo quattro mesi la scorsa stagione. "Un vantaggio ampio, strutturale, che poggia sull'abitudine alla vittoria di un gruppo che nelle ultime quattro stagioni ha conquistato due scudetti e fatto due finali di Champions, oltre a due Coppe Italia e due Supercoppe. I cicli finiscono all'improvviso, è vero, ma il margine che l'Inter ha sui rivali è notevole. Se i giocatori più importanti manterranno la stessa fame e lo stesso rendimento del 2025-26 sarà difficile strappare lo scudetto dal petto dei nerazzurri. Sarà interessante vedere l'approccio alla Champions: due anni fa era evidente che fosse l'obiettivo numero uno mentre nella scorsa stagione non c'era altro che lo scudetto nella testa della squadra. I limiti sul mercato posti dalla società suggeriscono che l'Italia sarà il terreno di conquista preferito. E non è una buona notizia per gli avversari".