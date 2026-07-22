Come riportato da TMW, Pep Guardiola dovrebbe comunicare alla FIGC la propria decisione entro il weekend. Il tecnico spagnolo, che fino a pochi giorni fa sembrava intenzionato a concedersi una pausa dopo la lunga esperienza al Manchester City, starebbe valutando con attenzione la proposta avanzata da Paolo Maldini e Leonardo, nuovi dirigenti federali.

Guardiola riflette: non è scontato che dica di no

I segnali che filtrano dalla Federazione non sembrano indirizzare necessariamente verso una risposta negativa. La trattativa resta complessa, ma il fatto stesso che Guardiola abbia deciso di prendersi del tempo per valutare l’offerta viene interpretato come un segnale significativo. Lo scenario internazionale, inoltre, potrebbe favorire l’Italia. Luis De La Fuente appare destinato a restare sulla panchina della Spagna almeno fino al Mondiale 2030, mentre Jurgen Klopp e Zinedine Zidane hanno rispettivamente imboccato le strade di Germania e Francia. Per Guardiola, dunque, quella azzurra potrebbe rappresentare una delle grandi sfide ancora mancanti nella sua carriera.

Il progetto della FIGC guarda al Mondiale 2030

L’eventuale accordo avrebbe un orizzonte di almeno quattro anni, con il Mondiale 2030 come grande obiettivo del nuovo ciclo. La FIGC punta a consegnare la Nazionale a un tecnico di enorme prestigio internazionale e quello di Guardiola, da semplice suggestione, sembra essere diventato qualcosa di più concreto. La risposta definitiva è attesa entro il weekend. Solo allora si capirà se il sogno della Federazione potrà davvero trasformarsi in realtà.