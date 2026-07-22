Il Panathinaikos ha annunciato quest'oggi, poche ore prima della trasferta in Ungheria per la prima partita del secondo turno di qualificazione della Conference League contro il Paksi, il gruppo dei capitani della squadra per la nuova stagione, che prevede importanti cambiamenti rispetto all'anno scorso. In seguito a una decisione del direttore tecnico e allenatore del Pana, Jacob Nystrup, la fascia sarà indossata dal nuovo arrivato Stefan de Vrij, preso dopo essersi svincolato dall'Inter, con Davide Calabria in qualità di vice. La lista dei capitani del PAO comprende poi Giorgos Katris, Adam Cerin, Pedro Chirivella e Ingi Ingason, senza alcuna classificazione.

Pesa l'esperienza internazionale di De Vrij

I criteri per la scelta del nuovo gruppo di capitani sono stati molto chiari da parte del direttore tecnico e allenatore del Panathinaikos: Stefan De Vrij è il calciatore più esperto all'interno del gruppo squadra, con prestazioni ad alto livello mantenute nel corso degli anni e la recente partecipazione a due finali di Champions League. Faceva parte del gruppo dei capitani dell'Inter e ha indossato la fascia in alcune partite. E sebbene sia con la squadra da poco tempo, la sua influenza nello spogliatoio è già enorme. Davide Calabria è stato un capitano molto stimato al Milan. Ha la personalità e l'esperienza per gestire situazioni particolari e ispirare i compagni di squadra.