L'Inter ha aperto la sua stagione con un allenamento congiunto con l'Aasen, squadra di sesta serie tedesca: 16-0 il risultato finale, con cinquina di Pio Esposito. Anche altre squadre di Serie A sono però scese in campo nel pomeriggio, con impegni più provanti rispetto a quello degli uomini di Cristian Chivu.

Napoli ko, il Bologna pareggia, Fiorentina ok

Il risultato più eclatante è senza dubbio quello di Dimaro, dove il Napoli ha perso con l'Arezzo 1-3. A segno per gli azzurri Matteo Politano, che ha ribadito in rete la respinta di un penalty che lui stesso aveva sbagliato sullo 0-2. Per i toscani gol di Cerri in apertura, raddoppio di Gilli e gol nel finale, a mettere in ghiaccio la partita, di Eklu. La notizia vera, al di là di un risultato che fa poco testo, è senza dubbio il problema fisico accusato da Lucca. Il giocatore ha lasciato il campo anzitempo.

Il Bologna invece ha pareggiato 1-1 con l'Heidenheim, tedeschi di 2.Bundesliga. A segno Gonzalo Castro al 20' per i felsinei, immediatamente raggiunti dal gol di Pieringer al 29'. Comunque un miglioramento per gli uomini di Tedesco dopo lo 0-4 subito dall'Arminia Bielefeld qualche giorno fa. La Fiorentina ha invece battuto il Gubbio nella partita giocata alle 19, anche qui con un gol dal dischetto. A trasformare dagli undici metri Gudmundsson, 1-0 il risultato finale.

Vincono Toro e Sassuolo, amichevoli in famiglia per Frosinone e Genoa

Il Torino di Ignazio Abate ha battuto 1-0 l'Alcione Milano, squadra di Serie C. Decisivo, dal dischetto, Kulenovic, in una partita tutt'altro che entusiasmante e condizionata dai carichi di lavoro di questo periodo. Più brillante il Sassuolo, 4-1 al Padova con Laurienté, Moro e Pierini in gol. Per i biancoscudati, nuova squadra di Matteo Cocchi, ha segnato Bortolussi.

Sia il Frosinone che il Genoa invece si sono divise in squadra A e squadra B, per due amichevoli completamente in famiglia. Gol di Oyono tra i ciociari in un 1-0, a segno invece Vitinha con una tripletta, Colombo con una doppietta, Havel e Meichtry nel Genoa, con il 2-5 per la squadra che vedeva in attacco il portoghese e l'ex Milan. Il Lecce ha perso con il Politehnica Timisoara, con gol di Doana nel finale.