In base alla promessa della quale ha parlato l'AD del Bologna Claudio Fenucci, Jhon Lucumì è sul mercato. Ma tra le righe di quelle dichiarazioni, precisa Il Resto del Carlino, c'era anche l'obiettivo del club rossoblu, che dalla cessione del colombiano vuole incassare almeno 25 milioni tra parte fissa e bonus. La Juventus ci pensa. Intanto, secondo i rumors d’Oltremanica, la Premier League scalda i motori, con Manchester United e Chelsea che starebbero valutando il giocatore e ai quali sarebbe stato offerto anche John Stones, proposto pure a Juventus e Inter.

Sul fronte italiano, sia la Juventus sia l’Inter hanno mosso dei passi, facendo sapere il proprio gradimento al giocatore. Lucumí sarebbe pronto ad accettare una proposta contrattuale da 2,5 milioni netti a stagione, dunque inferiore rispetto ai 3 milioni offerti dal Sunderland un anno fa, pur di far parte di un club che giochi in Europa e lotti per lo scudetto. Occhio, però, al Beşiktaş dell'ex tecnico rossoblu Vincenzo Italiano, che nelle ultime ore è tornato a sondare la pista.