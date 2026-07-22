The Athletic ha stilato una lista di giovani giocatori che a suo dire reciterà un ruolo da rivelazione nei prossimi Mondiali extra-large del 2030, che si disputeranno in tre continenti e sei nazioni differenti e che potrebbero vedere la partecipazione di 64 squadre. In collaborazione con la piattaforma di scouting Eyeball, che collabora con ben 150 club professionistici, la prestigiosa rivista ha stilato una rosa ideale di giocatori che non hanno ancora esordito in nazionale maggiore e che, a suo avviso, potrebbero lasciare il segno nella prossima manifestazione iridata. Tra gli 11 selezionati figurava il diciottenne croato Leon Jakirovic, passato all'Inter all'inizio dell'anno per 2,5 milioni di euro dalla Dinamo Zagabria. Il figlio del famoso allenatore Sergej Jakirović, grazie al suo piede sinistro, è stato schierato come terzino sinistro, sebbene giochi più spesso come difensore centrale.
Ecco le doti che impressionano di Jakirovic
Gli autori dell'analisi sottolineano che Jakirovic si caratterizza per un'eccellente lettura del gioco, calma nella costruzione delle azioni offensive e un contributo significativo in entrambe le fasi di gioco. Affermano che recupera in media 8,77 palloni a partita e ricordano anche la sua notevole prestazione contro il Barcellona nella UEFA Youth Champions League, quando ha segnato due gol di testa con la maglia della squadra giovanile della Dinamo, con la quale ha anche giocato quattro volte in prima squadra prima di tentare l'avventura in nerazzurro. Il suo stile di gioco è stato paragonato a quello del difensore slovacco David Hancko dell'Atlético Madrid .
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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