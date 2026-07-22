Cristian Romero potrebbe diventare un obiettivo concreto dell'Inter. Non un'operazione facile, certo, soprattutto considerando che oggi la priorità è trovare un esterno destro al posto di Dumfries, ma un'occasione spuntata nei dialoghi avvenuti proprio alla ricerca del laterale.

E' così, infatti, parlando col Tottenham per Spence, che ai nerazzurri è stato proposto l'argentino. Romero ha chiesto di andare via, "così, in viale Liberazione hanno drizzato le antenne, trovando subito una sponda in Chivu - si legge sul quotidiano -. Romero non piace semplicemente al tecnico romeno, ma è considerato un elemento in grado di alzare il livello del reparto. Che, nella sua configurazione migliore, si presenterebbe con il vice-campione del mondo nel mezzo, Akanji a destra e Bastoni a sinistra. L’ostacolo, non da poco, è chiaramente il prezzo. Perché il Tottenham valuta l’argentino oltre 40 milioni, con la possibilità di spingersi fino a 50. Difficile immaginare che cifre del genere siano compatibili con le possibilità dell’Inter. Ma il fatto che la pista sia aperta autorizza a pensare che ci sia margine per lavorare. Intanto, il club nerazzurro ha verificato attraverso l’entourage del difensore non solo il desiderio di fare le valigie, ma anche la disponibilità a tornare in Italia e in Serie A, dove ha già giocato con le maglie di Genoa e Atalanta".

C'è da lavorare sulla formula e da capire se il Tottenham sarà disposto ad accettare un prestito, anche oneroso, con obbligo di riscatto in modo da rinviare la spesa sull'esercizio successivo.