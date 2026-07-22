Fabrizio Romano, nel suo ultimo video sul canale Youtube, dedica ampio spazio alla trattativa Summerville-Roma, ma anche a quella che potrebbe portare Cristian Romero all'Inter.
"Prima di venire a dire che è chiusa ci vuole un bel po'. Ci sono grandi difficoltà, la trattativa non è imminente ma l'Inter ci prova. Non ha mollato la presa, è pronta ad avere un contatto con l'entourage del 'Cuti'. Da adesso in avanti parlerà con gli agenti e farà un passaggio lato giocatore. Il Tottenham ha deciso di venderlo: tra gli Spurs e Romero è finita. Il Barcellona è la grande concorrente, ma per prendere un altro difensore dovrà venderne uno, mentre l'Inter è pronta a provarci. Ci sono già stati contatti col Tottenham".
Sezione: Focus / Data: Mer 22 luglio 2026 alle 08:44
Autore: Antonio Di Chiara
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