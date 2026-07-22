Il presidente di RCS MediaGroup e del Torino, Urbano Cairo, ha parlato a margine della presentazione della nona edizione del Festival dello Sport che andrà in scena a Trento dall'1 al 4 ottobre. Tra i temi toccati, anche quello della guida della Nazionale: "C'è un nuovo presidente della FIGC, Giovanni Malagò, che stimo e che ha fatto benissimo alla guida del CONI. Ha scelto un grande come Paolo Maldini nel ruolo di presidente del Club Italia che lavorerà in sinergia con Leonardo. Per il CT, c'è un tentativo di altissimo profilo come quello per Pep Guardiola. Si tratta di una cosa importante non perché ci sarà di sicuro un grande CT, ma perché questa mossa va nell'ottica di una rifondazione del calcio, partendo a livello giovanile".

Per effettuare questa rifondazione, Cairo invita a guardare in casa dei freschi campioni del mondo: "La Spagna ha fatto tanto con i giovani e ha conquistato in questi anni una serie di trionfi in Europa e nel mondo. Questa riforma dobbiamo farla anche noi con il Club Italia. Se arriva un grande CT bene, perché può organizzare tutta la filiera. Siamo un Paese di 60 milioni di abitanti, abbiamo un grande bacino e non possiamo non qualificarci per tre volte di fila per il Mondiale, considerando che non abbiamo fatto una bella figura in quelli del 2010 e del 2014. Bisogna rifondare il nostro movimento partendo dalle fondamenta e dalle strutture sulle quali dobbiamo intervenire con la collaborazione della politica. Fino ad adesso questa sinergia non c'è stata. Vedo proprietari che vogliono fare lo stadio ma poi non ci riescono. Mi aspetto che Malagò e Maldini facciano scelte di grande profilo e facciano bene".