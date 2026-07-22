Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, il giornalista Massimo Marianella ha parlato della possibilità di vedere Pep Guardiola sulla panchina della Nazionale italiana, spiegando perché quella che oggi appare una suggestione potrebbe in realtà trasformarsi in qualcosa di più concreto: “Io non credo sia impossibile. Sembra un sogno inarrivabile e quasi una boutade, invece io credo sia un'idea possibile”.

Il peso di Maldini e Leonardo

Secondo Marianella, anche la presenza di figure di grande prestigio potrebbe rendere il progetto più affascinante agli occhi del tecnico spagnolo. “Intanto perché se Maldini e Leonardo te lo chiedono, chiunque tu sia, compreso Guardiola, ascolti. Ha vinto ovunque, la sua carriera lo ha portato ad esperienze diverse: c'è stata anche l'Italia che lui ha sfiorato e amato”.

La Nazionale come nuova sfida

Per il giornalista, Guardiola potrebbe essere attratto da un’esperienza diversa rispetto alla quotidianità di un club, soprattutto dopo una carriera vissuta ai massimi livelli. “Credo che l'idea Italia lo intrighi ma che possa essere spaventato dall'allenare un club con delle pressioni continue: l'idea della Nazionale può essere la sintesi di tutto questo. Penso lui sia orientato ad una nazionale e ad un'esperienza diversa: ha sfiorato il Brasile, gli manca una nazionale. Io penso che non sia probabile, ma possibile", ha concluso.