Luigi Della Rocca, allenatore del Bologna Under 18, ha esplicitato così la delusione per la finale Scudetto persa ieri a Cesena nella lotteria dei rigori contro l'Inter: "Complimenti all’Inter per la grande stagione che hanno fatto. Purtroppo non siamo riusciti a centrare l’obiettivo ma c’è da essere fieri di questa squadra. Lo sport è così e la delusione è tanta, ma con questo atteggiamento, spirito e qualità sono sicuro che i ragazzi avranno ancora tante altre occasioni. Già dall’inizio avevo il sentore che si potesse compiere un grande percorso e così è stato. Sono orgoglioso di tutti: dallo staff a tutti i protagonisti in campo".
Pantaleoni: "Speravo in questo Scudetto storico"
Prende la parola ai canali ufficiali rossoblu anche il capitano Gian Marco Pantaleoni: "Da bolognese e tifoso rossoblù speravo di conquistare uno Scudetto che sarebbe stato storico, e anche se non ce l’abbiamo fatta resta l’orgoglio per il grande percorso. Ho avuto problemi alle ginocchia nel corso di queste finali, ma ci tenevo tantissimo a dare una mano alla squadra. Un onore giocare con questi colori, sono orgoglioso dei miei compagni e ringrazio tutto lo staff per lo straordinario supporto".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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