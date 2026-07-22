Su il sipario: quest'oggi è stato svelato il calendario della Serie A Women Athora per la stagione 2026-2027. La nuova stagione del massimo campionato femminile italiano prenderà il via nel weekend del 26 e 27 settembre, una settimana dopo la conclusione della Serie A Women’s Cup, che inaugurerà ufficialmente la stagione tra il 22 e il 23 agosto. Per l'Inter Women del nuovo allenatore di David Sassarini il debutto in campionato avverrà tra le mura amiche dell'Arena Civica contro la Fiorentina; alla sesta giornata è previsto il derby col Milan, alla nona l'incrocio con la Roma campione d'Italia dell'ex tecnico nerazzurro Gianpiero Piovani, mentre la sfida contro il suo passato di Napoli il tecnico interista la vivrà alla quarta giornata.

Questo il dettaglio delle partite dell'Inter:

1ª GIORNATA, 26-27 SETTEMBRE 2026 INTER-Fiorentina

2ª GIORNATA, 3-4 OTTOBRE 2026 Como Women-INTER

3ª GIORNATA, 17-18 OTTOBRE 2026 INTER-Parma

4ª GIORNATA, 24-25 OTTOBRE 2026 Napoli Women-INTER

5ª GIORNATA, 31 OTTOBRE-1 NOVEMBRE 2026 INTER-Lazio

6ª GIORNATA, 7-8 NOVEMBRE 2026 Milan-INTER

7ª GIORNATA, 14-15 NOVEMBRE 2026 INTER-Juventus

8ª GIORNATA, 21-22 NOVEMBRE 2026 Ternana Women-INTER

9ª GIORNATA, 12-13 DICEMBRE 2026 Roma-INTER

10ª GIORNATA, 16-17 GENNAIO 2027 INTER-Como 1907

11ª GIORNATA, 23-24 GENNAIO 2027 Sassuolo-INTER

12ª GIORNATA, 30-31 GENNAIO 2027 Fiorentina-INTER

13ª GIORNATA, 6-7 FEBBRAIO 2027 INTER-Como Women

14ª GIORNATA, 13-14 FEBBRAIO 2027 Parma-INTER

15ª GIORNATA, 20-21 FEBBRAIO 2027 INTER-Napoli Women

16ª GIORNATA, 13-14 MARZO 2027 Lazio-INTER

17ª GIORNATA, 20-21 MARZO 2027 INTER-Milan

18ª GIORNATA, 3-4 APRILE 2027 Juventus-INTER

19ª GIORNATA, 10-11 APRILE 2027 INTER-Ternana Women

20ª GIORNATA, 1-2 MAGGIO 2027 INTER-Roma

21ª GIORNATA, 8-9 MAGGIO 2027 Como 1907-INTER

22ª GIORNATA, 15-16 MAGGIO 2027 INTER-Sassuolo

Al termine della stagione, le prime tre classificate conquisteranno un posto nella UEFA Women’s Champions League 2027/28.