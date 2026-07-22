Dopo essere rientrati da un ritiro di una settimana in Austria e dopo due giorni di riposo, il Karlsruher ha iniziato la settimana di allenamento in vista della partita d'esordio di domenica contro l'Inter. Con un acquisto in più: il club tedesco ha infatti ingaggiato il ventiquattrenne centrocampista finlandese Santeri Väänänen, prelevato dal Rosenborg, che quest'oggi svolgerà il primo allenamento coi nuovi compagni.
Queste le prime dichiarazioni da giocatore del KSC da parte di Väänänen: "Ho avuto ottimi colloqui con i dirigenti del club. Durante queste discussioni, ho capito che erano davvero interessati a ingaggiarmi, cosa che mi ha colpito. Il KSC, insieme all'allenatore, mi ha presentato un piano chiaro su come vogliamo giocare e quale ruolo ci si aspetta da me. L'intero pacchetto mi ha convinto molto rapidamente".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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