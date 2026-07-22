Testato positivamente in un torneo disputato in provincia di Perugia e ora ufficialmente tesserato: l'Inter ha depositato in Lega Serie A il contratto del portiere lettone classe 2006 che nell’ultima stagione ha difeso la porta della Virtus Francavilla nel girone H di Serie D. Apsits, portiere del quale si dice un gran bene, potrebbe essere subito inserito nella rosa dell'Under 23 di Stefano Vecchi. 

Sezione: Focus / Data: Mer 22 luglio 2026 alle 12:27
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.