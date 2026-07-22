Testato positivamente in un torneo disputato in provincia di Perugia e ora ufficialmente tesserato: l'Inter ha depositato in Lega Serie A il contratto del portiere lettone classe 2006 che nell’ultima stagione ha difeso la porta della Virtus Francavilla nel girone H di Serie D. Apsits, portiere del quale si dice un gran bene, potrebbe essere subito inserito nella rosa dell'Under 23 di Stefano Vecchi.