Un futuro in nerazzurro anche per Mattia Mosconi. Niente prestiti altrove, ma una strada tracciata, per volontà anche di Cristian Chivu. Secondo Tuttosport, infatti, l'allenatore (che in attesa di rinforzi dal mercato si sta "arrangiando" con quello che ha a disposizione) ha espresso la volontà di tenere in rosa Mattia Mosconi, facendogli fare da spola tra l'Inter Under 23 e la prima squadra.

L'obiettivo, ambizioso come sottolinea oggi il quotidiano, è provare a farne un nuovo Pio Esposito. Un giocatore, dunque, "fatto in casa", che possa crescere piano piano per poi diventare uno da Inter, con un forte senso di appartenenza.