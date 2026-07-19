Il Karlsruher ha perso la prima delle due amichevoli messe in agenda dopo la fine del ritiro pre-campionato. La squadra tedesca, che domenica ospiterà l'Inter, è stata sconfitta per 1-3 dallo Shimizu S-Pulse, formazione della prima divisione giapponese, nel test giocato ieri a Garmisch-Partenkirchen. Dopo un primo tempo a reti inviolate, nella ripresa sono i nipponici a passare in vantaggio al 57esimo minuto con Kosuke Kinoshita. Dopo una serie di sostituzioni, il Karlsruhe trova il pareggio con rete, guarda caso, di un giapponese, ovvero Shio Fukuda, su assist di Marvin Wanitzek.

Tuttavia, nelle fasi finali, gli arancioni sono riusciti a trovare le due reti della vittoria, prima con Ryo Germain e poco prima della fine con Yuto Tsuji che ha siglato il 3-1. Davanti a circa 400 spettatori, lo Shimizu S-Pulse si è così assicurato la vittoria nella prima partita del doppio incontro. Il rematch, disputato poco dopo, si è concluso invece sull'1-1: di Kengo Kitazume e Niclas Dühring le reti, arrivate nel primo tempo e prima che un'allerta meteo portasse le due squadre a decretare conclusa la partita dopo 65 minuti.