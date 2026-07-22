Emiliano Viviano, intervistato da Radio Firenze Viola, si è espresso sulla posizione di Dodò, esterno brasiliano tra i tanti nomi accostati all'Inter per il ruolo di nuovo terzino destro: "Dico che è un calciatore forte che in valore assoluto terrei, calcisticamente non avrei dubbi, poi subentrano situazioni personali e anche la legittima ambizione di un calciatore che magari sente di aver terminato la sua avventura a Firenze, per questo se è così lo darei via".

Viviano parla anche dell'esito dell'ultimo Mondiale: "La finale ha confermato quello che pensiamo in tanti, ma che in molti qui in Italia non vogliono capire. Il calcio è cambiato, la Spagna vince non per valori tecnici ma per idee. Poi qui continuiamo ad ascoltare uno come Massimiliano Allegri che ci dice che il calcio è semplice, che basta mettere i giocatori forti nei loro ruoli, gli andiamo tutti dietro da dieci anni. C'è Fabio Capello che continua a dire che stiamo facendo male perché copiamo la Spagna...ma magari la copiassimo! È quello il modello, non quello che continuano a propinarci qui, con i vecchi giornalisti che demonizzano ancora la costruzione dal basso".