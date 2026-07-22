Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, ha parlato a Sky Sport dal ritiro rossoblù a Valles, in provincia di Bolzano, illustrando la situazione di mercato in entrata e in uscita con particolare focus su Jhon Lucumì, il difensore cercato anche da Inter e Juventus: "L'anno scorso voleva andare via, riteneva chiuso il ciclo al Bologna. Gli abbiamo chiesto di rimanere e l'ha fatto, con una buona stagione. Con un'offerta giusta, e non legata al fatto che ha un anno di contratto, la prenderemo in considerazione assieme a lui perché è giusto così".

Orsolini rinnova?

"Orso sono 8 anni che sta con noi e ho sempre detto che è un simbolo della società e del percorso fatto insieme. Non siamo lontani e vorremmo mettere a fine a quella che non vorremmo diventasse una telenovela: con un piccolo sforzo suo e nostro, cerchiamo di arrivare a una conclusione positiva e averlo in rossoblù per molti anni ancora".