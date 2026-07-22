La concorrenza per Cristian Romero si amplia. Secondo le ultime novità di Sport Mediaset, oltre a Inter e Barcellona, anche l'Atletico Madrid ha fatto un sondaggio per il difensore argentino, diventato l'obiettivo numero uno per la difesa nerazzurra.

Sezione: Mercato / Data: Mer 22 luglio 2026 alle 12:05
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.